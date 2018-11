ERVIN I ZERINA SE OSAMILI, PA JE PAO POLJUBAC? Bane će pasti u DEPRESIJU kada čuje šta mu radi BIVŠA! (VIDEO)

Ervin Mujaković i Zerina Hećo razgovarali su na žurki, a ona mu je tom prilikom priznala da joj prija i trudila se da ga ispita sa kojim devojkama flertuje u kući.

Novi učesnik se branio i istakao kako je tek došao i da još ne zna imena svih učesnica, a Zerina nije odustajala. Ostali zadrugari čuli su da se nešto između njih desilo, a Matora je prva svima objasnila šta zna i to na radiju "Amnezija".

"Bane se bori sa sobom i drago mu je, živnuo si. Sigurna sam da Zerina nikad ne bi sebi dozvolila da započne neku vezu. Nemoj da dramiš i da praviš scene, Bane i Zerina su pokretni cirkus. Tu će uvek biti svađa i dreka, to je ljubav. Ja sam Banetu rekla, mislim da je problem to što on zna svoju grešku i neće da se potrudi da je ispravi. To mu je u karakteru i ta veza je osuđena na propast. Upravo je to problem, Zerina neće da se promeni zbog nje, a on to mora zbog sebe", rekla je Matora i dodala:

"Ja sam čula i da je pao poljubac, Zerina mi je to demantovala. Dok ne vidimo klip možemo samo da nagađamo. Ja ne verujem da je ona to uradila. A da, Karađorđe je još uvek zaljubljen u Ljubu! Čim ima toliko ljutnje i mržnje, znači da je bila neka velika ljubav tu."

