ALEKSANDRA I LJUBA NA PRAGU POMIRENJA: Samo jedan potez Subotićeve bio je dovoljan da svi vide koliko VOLI MAJKU! (VIDEO)

Ljuba Pantović je i dalje na ratnoj nozi sa svojom ćerkom, ona je u razgovoru sa Natašom Moskvom ipak shvatila da između Ljube i Aleksandre postoji neraskidiva veza.

"Ona pored mene sedi, a ti odlaziš i ja komentarišem sa Tomom da si zgodna, a ona onako zabrinuto kaže da si baš smršala. Voli ona tebe", rekla je Nataša.

"Ako treba, ja ću da joj nalupam šamare, ja sam joj majka, niko drugi. Ja ću sa ovim da raspravim šta je on pričao. A sa njom ću kao majka da pričam. On se nečega boji, zato što misli da će pre on da me nadglasa nego ona. Ja ću samo da iskuliram. Priča je da meni smeta njihova veza, zato su oni u čudu, kao da ja hoću da otmem ljubav. Pored koga god budem videla moje dete da plače, ja ću ga napasti! I završena priča", rekla je Ljuba.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir