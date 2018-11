ĆERKICA JOJ JE UMRLA SA 6 MESECI! Pošao je sa bebom da urade DNK analizu očinstva, a onda se u njih zakucao automobil! ZBOG JEZIVE TRAGEDIJE ZAVRŠILA NA PSIHIJATRIJI!

Ljubica Stankov je nizala brojne skandale a sada je otvorila dušu kao nikada do sada. Sa tugom u očima otkrila je detalje o gubitku svoje bebe, svi su zanemeli kada su čuli njenu potresnu ispovest.

"U januaru ove godine sam izgubila bebu. Dete sam imala sa bivšim mužem Milošem. Osećala sam potrebu to Coki da kažem. Ni u koga nemam poverenja jer me svi osuđuju. Porodila sam se 23. avgusta, ja sam se razvela 11. februara i u matičnoj knjizi piše majka Ljubica Stankov i otac Miloš. U psihijatrijskoj bolnici sam bila u junu, mama i tata su pričali sa mnom ali su videli da sa mnom nije sve ok. Uvek mislim da sam ja kriva, da sam neodgovorna".

A onda je Ljubica nastavila sa suzama u očima:

"Rodila sam devojčicu, bivši muž je rekao da će uvek biti tu kada mi zatreba i tako je bilo. Beba se zvala se Elena. Coki sam do detalja sve ispričala, može ona sve da vam ispriča, ja nemam snage. Beba je umrla kada je imala 6 meseci u saobraćajnoj nesreći, vozio je Miloš. Auto je iz suprotnog smera prešao u traku u kojoj je bio Milošev, vozač je osuđen za ubistvo iz nehata."

"Miloš je krenuo kod svojih sa bebom da saopšti svojima da ima dete sa mnom i da vidimo šta ćemo dalje. Njegovi su mislili da dete nije njegovo jer misle da sam ga ja varala. Dokazano je na DNK da je dete njegovo. Nakon gubitka bebe, rekao mi je da svak nastavi svojim putem", zaključila je Ljubica!

