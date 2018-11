MARIJA KULIĆ BRANILA LUNU OD ĆERKE PA NASTAO HAOS: Istu GREŠKU napravila si sa Ivanom Marinkovićem pa te je IZGRAO! (VIDEO)

Luna Đogani i Miljana Kulić posvađale su se zbog Miljaninog novog dečka. U celu priču ubacila se Marija Kulić, koja je stala na Luninu stranu i naljutila ćerku.

Naime, Miljanin dečko Zola prišao je Luni na žurki i ćaskao sa njom, zbog čega je Kulićeva pobesnela i napala blogerku kako hoće da joj rasturi vezu.

Zola se pravdao da je hteo da se zabavi, te da je samo igrao sa Lunom.

"Nismo igrali, nemoj da lažeš, volela bih da se pusti snimak. Nešto je mumlao, posle me pitao zašto sam ja uvek nešto nervozna kada mi se on obrati. Ja sam ti rekla da neću sa tobom bilo šta jer me tvoja devojka maltretira danima. Namerno si ovo uradio. Rekao mi je da Miljana nije takva. Bio je pijan, nije znao šta priča", rekla je Luna.

"Da je mene zanimalo ja bih pitala njega. On je bio revoltiran njenim ponašanjem. Mene je zanimalo šta je pričao. On mi je tada tražio jaknu jer nije hteo da priča o tome", rekla je Miljana, a onda se ubacila Marija.

"Miljana, ti si kriva jer si Lunu napala bez razloga. Šta se ljutiš na nju kada joj je on prišao. Ne zanima me vaša veza. On ako je budala neka sedi sa tobom i uveče neka sedi sa drugim devojkama. Nemoj da si mi došla da me uznemiravaš zbog njega. Te stvari kod mene ne bi prošle nikada. Prilazi Luni, a posle nju da napadaš. On je priznao da mu je favorit u prošloj "Zadruzi" bio Sloba Radanović", vikala je Marija na Miljanu.

"Imam pravo da komenatrišem tebe jer si moje dete. Takvu istu grešku si napravila sa Ivanom kada si mislila da te voli, a rekla sam ti da ćeš da budeš izigrana", rekla joj je mama.

