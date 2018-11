ČOLAKOVA MAJKA O RASKIDU SA ZERINOM: Iskoristila ga je kao papirnu maramicu!

Ljubav između Baneta Čolaka i Zerine Hećo definitivno je pukla, a dojučerašnji par počeo je jedno drugo svakodnevno da čašćava uvredama.

foto: Printscreen, Pink

Kako Užičanin već danima ne može da se smiri nakon što je Zerina raskinula sa njim, on ju je nazvao folirantkinjom i dodao da ju je pokupio sa ulice. Di-džej ne može da se pomiri sa činjenicom da njegova bivša ljubav gaji simpatije prema Ervinu Mujakoviću.

foto: Printscreen

Čolakova majka Jasmina Đrođević od početka je govorila da Zerina ne voli njenog sina, a za Kurir je otvorila dušu i rekla da joj je teško da gleda sina kako pati:

"Ona može da bude s kim hoće u vezi, ima pravo na to, jer je s Banetom raskinula, ali nije bilo pošteno. To više nije bila igra nego više od igre. Nisam videla to svojim očima, ali verujem Kulićevoj za to šamaranje u WC. Ispalo je da je Bane nju držao prikovanu za krevet da je drugi ne bi gledali. Mislim da je njegova podsvest znala sve, samo što od svojih osećanja nije hteo to sebi da prevali preko usana. Sve sam bila u pravu, sve mi je bilo jasno već prvi dan. Ja nisam nikad rekla ružnu reč za Zerinu, niti ću, ni za čije dete nikad ne bih ništa loše rekla. Nemam ništa protiv nje, nego protiv tri meseca njenog ponašanja prema mom sinu. Sve je iscedila iz njega, sve što se iscediti može, od njega je ostala samo ljuštura od čoveka. Bane je njoj hteo samo najbolje. Ubila je njegovo samopoštovanje i samopouzdanje, iskoristila ga je kao papirnu maramicu, to me kao roditelja i gledaoca jako vređa."

foto: Printscreen Pink

