DAVIDOVA MAJKA MOLI DA JE PUSTE U IMAGINARIJUM: Hoće da održi bukvicu Aleksandri i Davidu, pa opet uzela LJUBU U USTA! (FOTO)

Biljana, majka Davida Dragojevića, prokomentarisala je svađu sina i devojke Aleksandre Subotić, pa otkrila da ima veliku želju da ode u "Zadrugu 2" i porazgovara sa njima.

Sigurna da David ne bi ništa loše uradio, objasnila je da se on uvek "šali kad malo više popije" te da nije agresivan, ali da je njima kao paru i te kako potrebno da razgovaraju sa nekim.

"David kad malo više popije nije nasilan. Voli da se šali, isto kao i Dorotea i Maja. To je bila neka igrica između njih, ne bi on ništa učinio. Ali, od samog početka večeri bilo je tenzije", rekla je ona u emisiji "Porodice zadrugara", pa nastavila na Aleksandrin račun: "Ona je inače dosta tvrdoglava. Bože moj i ja sam, da me ne shvate pogrešno... ali treba znati kad, kako. Volela bih da mi Veliki šef dozvoli da odem do njih i sa oboma da popričam".

"Ulazak Karađorđa, veridba koja je nju iz takta izvukla pa ulazak Ljube... to je samo dodalo ulje na vatru", sigurna je Davidova majka koja se slaže sa voditeljem da Aleksandra nema podršku roditelja koji sa njom žive u Imaginarijumu, te da svojim prisustvom oni samo pogoršavaju stvari.

