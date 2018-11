SAMO GA ONA RAZUME! OGLASILA SE MAJKA DAVIDA DRAGOJEVIĆA: Ne mogu više da te gledam TAKVOG! A Aleksandra neka se sredi malo! ŠOK! (VIDEO)

Drvo mudrosti ispunilo je Davidu Dragojeviću molbu, da se čuje s majkom, jer kako je i sam rekao toliko se izgubljeno oseća da mu samo majka može pomoći.

"Nikada se ovako nisam osećao. Osećam se odvratno. Ne znam šta više da radim. To je to. Jedino mama može sada da me oraspoloži. Ja bi nju da pitam jel ja radim šta pogrešno. Ne znam, osećam se izgubljeno. Jedino ona može da mi kaže. Niko više"

Dobio je poziv, pod uslovom da bude sam, tj. da niko nema pristup govornici dok on bude razgovarao sa Biljanom. Majka mu je dala prave savete:

"Slušaj me dobro. Nemoj tako da padaš. Znaš kako smo svi srećni kako si se ponašao. Davide, nemoj sebe kidati, ne radiš ništa pogrešno. Opusti se. Ne mogu da te gledam takvog".

David je pokušao da objasni majci šta je to što ga najviše muči, pa pomenuo i Aleksandru:

"Ona se ljutila na mene sinoć, a ja ništa nisam radio da je povredim. Ja se zezam, ništa loše ne radim. Skroz sam bio izgubljen, ne znam gde sam".

Biljana je bila nemilosrdna, pa je sinu ispričala sve šta joj je na duši ne bi li mu pomogla da nastavi dalje i podigne se iznad situacije:

"Ona se ljuti bezveze, kaži joj da nosi bubicu. Tvoj najveći problem što si takav je što se ona za gluposti ljuti. Ova govnara što je ušla svašta laže i priča. Aleksandra te zna od ranije. Kaži joj da se našminka i da se sredi malo. Ti nemaš ni jednu grešku, ali jedino ne treba da se napiješ. Znaš da ona ne shvata tu sprdnju i tu šalu. Idite zajedno, držite se, branite se, znate zašto ste ušli, i odjednom ste pali. Nemaš zašto da se nerviraš, svi podržavaju vašu vezu. Kaži joj samo da spusti loptu, beba je okej, sve je okej. Ružna slika izlazi ako se svađate. Nastavi da budeš veseo. Sa svima budi na distanci. Svoje privatne stvari ne pričaj nikome".

