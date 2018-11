IVAN MARINKOVIĆ ĆE DNK ANALIZOM UTVRDITI OČINSTVO NAD MALIM ŽELJKOM: Jelena Ilić progovorila o SVIM namerama svog momka posle rijalitija!

Veza Jelene Ilić i Ivana Marinkovića u rijalitiju "Parovi 7" intrigira od samog početka, a sada je ona otkrila sve o njegovom sinu Željku, ali i o njihovoj ljubavi.

Očigledno imaš visok prag tolerancije, s obzirom da si toliko puta prešla Ivanu Marinkoviću preko stvari za koje si mu više puta stavila do znanja da ti smetaju?

-Jedina stvar koja mi smeta i preko koje sam prelazila je alkohol. Bilo je perioda kada Ivan nije mogao da se kontroliše, međutim, u poslednjih par dana dobro plivamo u tome. Imamo dogovor da ne konzumira žestoka pića a ostalo je dozvoljeno, u granicama normale. Za moju ljubav je prihvatio i na dobrom smo putu. Svi ga hvlale a i ja sam jako ponosna na njega. Potpuno je drugi čovek, onaj stari Ivan, duhovit, zabavan i britkog jezika. Takvog Ivana obožavam-

Ivan Marinković važi za rijaliti igrača, čoveka koji ima problem sa alkoholom i neko ko je juče izjavio da ga ne zanima njegov sin Željko i da ga se odriče? Kako je moguće da ti se baš on dopada od svih takmičara?



-O alkoholu sma već pričala. Ivan je daleko od onog sa početka rijalitija. Imamo dogovor da konzumiramo alkohol na minimu, i on to poštuje za sada. Što se tiče njegovog sina Željka, ne komentarišem previše na tu temu. U poslednje vreme je zatrpan pitanjima i znam da mu nije lako. Nikada nije izjavio da ga Željko ne zanima, pre svega. Niti mi je rekao da ga se odriče. Ivan ima u planu da se tim pozabavi, kada izađe iz rijalitija. A to znači da će odraditi DNK analizu, i sve što dokazuje očinstvo, da bi i sebi i drugima dokazao da je biološki otac deteta ili nije. Do tada mogu reći samo da je majka ta koja je odabrala da kao oca upiše NN lice i da je ne zanima ko je otac deteta. Epilog ovoga će biti nakon završetka rijalitija, i nadam se da će ostvarIti sva prava. Ivan je neodoljiv muškarac. Duhovit, zabavan, inteligentan, šarmantan i pažljiv. Pa koja žena ne bi pala na to?! Obožavam ga, zbog svega toga on je baš ono što mi treba. A pritom je pomalo detinjast kada na sve to dodam emocije koje gajimo jedno prema drugom, ja sam presrećna-

Kako komentarišeš navode da su Izabela i njena majka Slađa imale istog momka?

-Izabela i Slađa su jako dobre drugarice u rijalitiju. Često o njima isplivaju neverovatne i skandalozne priče u koje ja ne verujem. Slađa je divna žena a Izabela je jako mlada, inteligentna osoba koja privlači veliku pažnju, pa samim tim i to što zajedno sa majkom učestvuje u rijalitiju. Daje povode za takve navode, ne verujem da su bile sa istim muškarcem-

