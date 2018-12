RASKIDALA SA DAVIDOM, IMALI SU JEZIVE SVAĐE, A SADA JE ALEKSANDRA REŠILA: Samo da se desi OVO, je.e mi se za sve DRUGO! (VIDEO)

David Dragojević se čuo sa majkom Biljanom, a tokom razgovora je sve vreme plakao. Nakon što se veza prekinula, ni Aleksandra nije mogla da ga smiri.

David je plakao i dok ga je Aleksandra tešila u pabu, a zanimalo ga je šta ga je mama sve pitala. David je bio iskren i sve rekao onako kako jeste.

"Šta je bilo? Šta ti je rekla?", pitala ga je Aleksandra dok ga je grlila i tešila.

"Bila je gost sinoć u emisiji... Rekla je da me podržava u svemu i da se ne ljutiš na gluposti i da je beba dobro", jecao je David.

"Vama je svima smešno, meni je teško", rekla je Aleksandra i ponavljala mu da se smiri.

"Samo da se ti smiriš, je.e mi se za sve drugo. Meni je bitno da ti budeš ok, ništa me više u životu ne zanima. Boli me ku.ac za sve", rekla je.

