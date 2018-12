PUKLO DRUGARSTVO! Sudija i Perovićka se posvađale NA KRV I NOŽ zbog Mikija: Polupismene štitiš jer si se zaljubila?! Bravo Suzana! (VIDEO)

Drugarstvo između Snežane Ilić i Suzane Perović poljuljano je otkako se saznalo za vezu Perovićke sa Mikijem, pa je sada isplivalo na površinu sve ono što joj sudija zamera.

"Pred Ljubom si me ispljuvala. Meni Ljuba ne znači ni ovolicko. Prati nekad. Vikala si na mene. Pa ne može tako. Ako si mi prijatlej i ako me i ovolicko uvažavaš onda me pozovi pa mi kaži. Izvini, što Zerini ne laješ ispred vrata. Nego "šu šu šu, izvini Snežana imam da pričam". Nisi fer prema meni", krenula je sudija da iznosi sve ono što je povredilo, a Suzanu je smatrala pravom prijatlejicom.

foto: Printscreen

Perovićka je počela da viče, da pravi galamu i aludirala na to da je ona i spoljnom svetu ime, te da želi da svi budu ravnopravni učesnici.

"Polupismene štitiš jer si se zaljubila?! Bravo Suzana!", aplaudirala je sudija do skoro svojoj najboljoj drugarici.

"Kakve su ti to provokacije? Kakve to veze ima? Pa vidi koliko si ti onda primitivna kad pričaš o sebi i obrazovanju i spominješ da li se neko zaljubio. Kakve veze ima moje emotivno stanje?"

Dok je muzika iz radio emisije u pozadini išla, zadrugarke su se ozbiljno posvađale.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir