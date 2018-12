ON JE DOBAR SA SVIMA DOK GA HRANE! Petrući isprozivao Brendona kao niko do sada: Ti si najveći SMRAD! Nije mu bilo dobro! (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon etiketu najzlonamernijeg zadrugara dao je Petrućiju i Marku Miljkoviću, te detaljno objasnio zašto. Cimeri svakako nisu ostali bez reči, šta više, Petrući ga je napao iz istih stopa.



"Marko Petrušević je mene jutros izvređao zbog kašike kiselog mleka, ako je neko bio dobar prema njemu to sam onda ja. Po mom mišljenju, on je za mene zlonamerna osoba. On je pokazao koliko je tunjav i podmukao", rekao je on.

"Zašto sam ja izabrao da on bude zlonameran? Zato što je on tip koji je dobar sa tobom kada ti njemu daješ hranu, kada mu se ulaguješ! Čim mu kažeš da je on nešto loše rekao u njemu proradi sujeta! Dobar si za imitaciju. Simpatičan si. Zlonameran si i najveći smrad", rekao je Petrući.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir