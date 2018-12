TO KOD MENE NE PROLAZI! GAGI ĐOGANI BESAN NA MALU DŽEHVU: Ona je veliki manipulator, a glumi NEVINAŠCE!

Gagija Đoganija povredilo je što je Teodora Džehverović "bežala od Lune na zadrugarskoj žurki, pa se pravdala na društvenim mrežama sledećeg dana". Kako ističe, takvo ponašanje kod njega ne prolazi, te je mladu pevačicuokarakterisao kao umišljenu zvezdu.

"Ne znam koji problem ima umišljena Teodora, samo znam da je veoma ružno što se onako ponaša prema Luni. Ona se sutradan, kao, pravdala na društvenim mrežama da nije mislila ništa loše, ali te fore su meni smešne, to kod mene ne prolazi", počeo je Gagi za Svet, pa nastavio: "Očigledno joj treba kadar jer se ne piše o njoj, pa je napravila priču oko Lune samo da bi se pojavila u novinama. Teodora je umišljena zvezda, Luna je mnogo veća i poznatija od nje, Luna je pre svega čovek. Najviše me je iznerviralo to pravdanje da nije Lunu videla. Luna je više puta pokušala da se pozdravi sa njom, ali Teodora je bežala, htela je da je iskulira. Teodora je veliki manipulator a glumi nevinašce. Želela je da ponizi Lunu, ali pokazala je pravo lice i ponizila samu sebe", siguran je on.

"Teodora umišlja da je bitna, a ona je ljubomorna na Lunu i na njenu popularnost. Iskoristila je tih nekoliko sati što je bila u 'Zadruzi 2' da potkači Lunu pošto zna kako ljudi napolju reaguju kada nju neko dira, i dobila je šta je htela – da se piše o njoj".

