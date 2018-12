ZONJIĆEVA JE PRE ĐOGANIJA IMALA VERENIKA, A TEK JE KASNIJE SAZNALA ISTINU O NJEMU: Marijana bila sa muzičarem, a zbog nje je pravio SKANDALE po klubovima! (VIDEO)

Marijana Zonjić i Mika Vasić, koji već nekoliko dana glumi svog brata blizanca Gibu, izdvojili su se u pabu i razgovarali o ponašanju Adama Đoganija.

Nakon kratkotrajnog ogovaranja, Marijana je sa zadrugarom podelila jedan deo svog života o kom nikada do sada nije govorila.

"Ja sam pre ovoga imala verenika. Nisam znala da je on, dok je bio sa mnom, imao verenicu već pet, šest godina. I nju je trebalo da oženi. On je pripremio prsten, ali nije hteo da oženi nju nego mene. On je muzički producent. Jedan čovek mi je držao pištolj dok sam ja pevala. On je došao i isprebijao ga. On je svaki put kad sam ja bila u nevolji došao, doleteo je. Možda bi mi bolje bilo da sam prihvatila to, da sam se udala. Nego ovde da se nerviram zbog nekog deteta", rekla je Zonjićeva.

