LJUBA I KARAĐORĐE SE TAKMIČE KO JE VIŠE POGREŠIO KAO RODITELJ, ZATO SAM JA OVAKVA: Aleksandra Subotić prekinula ĆUTNJU, pa iznela detalje koji će vas POTRESTI! (VIDEO)

David Dragojević je u toku pitanja novinara pokušao da odbrani Aleksandru Subotić od njene majke, pa je i ona ustala da kaže svoje mišljenje, iako već dugo ćuti za stolom.

"Ja sam više uradio za nju, nego što si ti ikada, nisi bila tu za nju. Nisi bila tu za nju nikad", vikao je David.

foto: Printscreen/YT

"Nemam ja nikakav komentar. Ovo što Ljuba radi je benigno. Uđeš u rijaliti, glumiš ovde, tukli su me, ćerke me odbacile. Ja sam odrasla u jednoj nezdravoj porodici. Ako me neko i razmazio, razmazio me moj tata. Ne želim da komentarišem Ljubu.Mama me blokirala na svim mrežama, sada ovde nešto priča", rekla je Aleksandra.

"On je rekao da je ku.va i da će tako zarađivati, toliko od tate. Ova mama je nudila stan, ali ti si imala preča posla", rekla je Ljuba.

foto: Printscreen/YT

"Priča da je želela da me vodi u Finsku, Švedsku je laž. Mi kada smo bile male, kada se posvađaš sa tatom, uvek je moju sestru uzimala za ruku, mene je ostaviljala, ja sam bila sama u Kaluđerici, uvek si nas tako delila. Tukli ste me, zato sam ovakva kakva sam", dodala je ona.

"I jedno i drugo rade isto. Ona je meni zamerala na moru, kako joj dajem dete da bih mogla da se šminkam, kako gledam druge muškarce. Ona i Karađorđe menjaju ploču, kako njima odgovara. Oni vode rat preko mojih leđa, takmiče se ko je više pogrešio kao roditelj", rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir