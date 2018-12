MININA MAJKA PRIZNALA SVE: Ovo je istina o drogiranju moje ćerke, seksu od 500 evra i babinoj OPERACIJI!

Ivana Vrbaški je u intervju pričala i o svom dečku Karađorđu Subotiću, kao i o Ljubi Pantović.

Kako komentarišete svađu Mikija i Mine, gde je Miki izneo da je pozajmio novac za operaciju bake Mini, a ona potrošila to na sebe?

Ivana Vrbaški: To su stvari o kojima se priča napolju, ispričan je samo deo priče, ja ne želim da objašnjavam. Miki i Mina su rekli mnogo toga, naravno i on i ona su preterali u mnogim stvarima. Žena je išla na operaciju krajem septembra, a od te priče da nje išla nema ništa.

foto: Printscreen

Kako komentarišete to što je Mina priznala da se drogirala dok je bila sa Mikijem?

Ivana Vrbaški: Ona je poznata po tome da odvali neku glupost. Ja ne vidim u rijalitiju regularnog narkomana. Ja sam tri dana tada bila u Novom Sadu, mama se tada pripremala za operaciju, imala je kontrole. Viđala sam se sa Minom preko dana, a uveče sa bila sa mamom i Borisom. Ja ne mogu da tvrdim da ona nešto nije probala, ja nisam bila sa njom, ja ne mogu da tvrdim da jeste ili da nije.

Mina je rekla da joj je Miki ponudio 500 evra da joj "oliže macu"...

Ivana Vrbaški: Ispričala je neke stvari koje nije trebala, ja ne želim to da komentarišem. Meni su to ogavne i ružne stvari, to se dešava, ja ne želim da se mešam. To mi je odvratno, ne zameram mu, ali mi je bilo krivo i kada je mene spominjao. To je Miki, kako da mu zamerim bilo šta.

foto: Printscreen/YT

Kako komentarišete Ljubine i Karađorđeve svađe i njeno pljuvanje Vas i njega?

Ivana Vrbaški: Ona mene nije lično uvredila, to se odnosilo na njega. Nas dve se ne poznajemo, ja je nikad nisam spomenula, na je za mene majka dvoje dece i njegova bivša supruga. Ja protiv nje nemam ništa.

Da li ćete nastaviti vezu sa Karađorđem nakon rijalitija, koji je bio vaš dogovor? Da li ćete možda ući u Zadrugu?

Ivana Vrbaški: Ja ne tražim marketing, nemam nameru da uđem. Imam porodicu napolju, meni je prioritet sin kome sam potrebna. Kad izađe videćemo šta i kako. Dogovorili smo se da nastavljamo normalno kad on izađe, ali meni je strašno kad čujem Aleksandra da plače i kada viče da njen otac ne može da ima nekog drugog. Meni to para uši i stavljam se u situaciju da moja Mina tako nešto izjavi. To me udaljava od svega toga, ne u smislu da ja neću, nego da mi je sve to strašno. Ona nema pravo da se meša u njegov život, meni je strašno da oni ne mogu da imaju dobar odnos zbog mene, to me izjeda. Ne znam kako če biti, ako ti ne reše, ne znam kako će biti.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir