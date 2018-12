PRIMIO SI SE KAO MAJMUN ZBOG GLUPOSTI: Kaže da mu je kao brat, a ne prestaje da ga provocira! Baki DOVEO DO LUDILA Kadru!

Baki B3 i Elvin Kadrić Kadra su danas ušli u žučnu raspravu, poznatom denseru je zasmetalo što ga je Kadra par puta "spustio" kako bi sebe izdigao.

"Ti si namazanko, ali za neke plitke ljude. Ja tebe obožavam kao svog brata, sa kojim se svađam non stop. Primio si se ko majmun zbog gluposti. Pre neki dan si me spustio kada si me iskomentarisao", rekao je Baki.

Kadra ga je mudro slušao i na kraju mu je poručio:

"Teraš me da ti kažem nešto što ne mislim. Znaš li šta znači sloboda?".

