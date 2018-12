10 ŽENA OTKIDA NA VUJU, A ON NI PRSTOM DA MAKNE! Kada čovek ima moć nije željan NIČEGA! (VIDEO)

Goran Vujičić Vuja, trep artista, diplomirani informatičar i psiholog, kako je kročio u vilu "Parova", podigao je ogromu prašinu.

foto: Happy screenshot

Šta više, došlo je i do raskida jedne veze, a za krivca smatraju upravo njega.

foto: Happy screenshot

"Mnogi su se uspavali, a što se tiče žena - konačno je ušao neko ko im je doneo kvalitet. Dobili su nekog za koga su se 'izložile'. Drago mi je što sam drugačiji od svih! Ovde muškarci mole žene za nešto i one ih odbiju. Nisam umišljen, samo sam realan. Upao sam u vilu i 10 žena je počelo da me gleda i vrišti za mnom, sa 4 žene sam bio u krevetu a nisam uradio ništa. Jednostavno, kada čovek ima moć nije željan ničega", komentariše on posle samo 24 sata otkako je u rijaliti kući.

Kurir.rs/Happytv.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir

Autor: Kurir