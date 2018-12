PREDSTAVLJAŠ SE KAO BRIŽNA MAJKA, A NE ZNAŠ KADA TI JE SINU ROĐENDAN! Žučni sukob Radeta i Galorinijeve: Ne stidim se svoje prošlosti! (FOTO)

Rade Todorović gostujući u emisiji "Upoznajte parove" osuo je paljbu po Dini Galorini. Takmičarka mu nije ostala dužna.

Rade koji je inače i advokat Ivana Marinkovića sa kojim je Galorinijeva u sukobu je tvrdio da ona manipuliše sa svima, a posebno sa Bakijem.

-Predstavljaš se kao brižna majka a nisi znala kada je tvom sinu rođendan-rekao je Todorović.

foto: Printscreen Happy

Galorinijeva je odmah znala zbog čega je Todorović napada rekavši da ne može da je iznervira jer on nije pravi muškarac:

-Ja sam gostovala u jutarnjem programu gde se pričalo o Kosovu, o mojoj mami tom prilikom gospodin Marić je provukao i priču o mom detetu, ja sam ga u toku reklama zamolila da to više ne radi. A Rade Todorović mi je poslao poruku za moju svekrvu kako je on zna i da će mi reći neke stvari o njoj, što sam ja odbila, imam te poruke. A onda me je zvao da gostujem u jednoj emisiji. Ja sam mu se samo zahvalila što me je pozvao u emisiji na Hepi televiziji i nisam htela da učestvujem tada. Ne stidim se svoje prošlosti-

foto: Printscreen Happy

Kurir.rs, Printscreen Happytv/ Foto: Printscreen Happytv

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir