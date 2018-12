PRIJATELJ GA RASKRINKAO ZA SVE PARE! Ovo je pravi razlog Zolinog ulaska u rijaliti, a evo šta njegova majka misli O VEZI SA MILJANOM KULIĆ! (VIDEO)

Boban Majstorović, prijatelj Lazara Čolića Zole koji je nominovan za izbacivanje iz "Zadruge 2", ne sumnja u romansu sa Miljanom Kulić te ističe da je ona jedini razlog zašto se on uopšte i odlučio na ovu rijaliti igru.

"Miljana Kulić je jedan jedini razlog njegovog ulaska u rijaliti 'Zadrugu 2'. Oni su stvoreni jedno za drugo, oni su posebni. To je žena koja je povređena. Sve ono što se dešava ispod pokrivača, to je ono pravo. Ja nimalo ne sumnjam u Zoline emocije", otkrio je Zolin drug Boban.

"Jedini način da on nju sretne je bio da uđe u 'Zadrugu' i to je i uradio. Cilj opravdava sredstvo", zaključuje on.

Zolina majka, kako kaže, srećna je ukoliko je njen naslednik srećan.

"Svakoj majci je najbitnije da je njeno dete srećno. Ako je njen sin srećan, ona maksimalno podržava. Miljana je prošla kroz mnogo težak period, ali je srela jednog Zolu koji je maksimalno tu za nju", istakao je on u studiju kod Dušice Jakovljević.

Ipak, ljut je na svog prijatelja koji se izgled ajoš uvek nije opustio a već je nominovan za izbacivanje.

"Ovo u 'Zadruzi' nije on. On je pravi šoumen, ovako ga nema. To je ta nus pojava gde je on vezan za Miljanu. On pleni gde god da se pojavi, pravi šou", objašnjava Boban.

