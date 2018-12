ROĐENA MAJKA NIJE VIDELA RAZLIKU! 7 dana je bila ubeđena da je pored nje Giba, a onda je usledio šok! Evo kako je Rada reagovala kad su joj rekli ISTINU (VIDEO)

Učesnicima"Zadruge" je otkriveno da su se blizanci zamenili, što je šokiralo sve, a niko nije ni slutio šta se dešava.



Luna, Zerina i Jelena Krunić imale su tajni zadatak da se maskiraju u Čarlijeve anđele i pronađu uljeza u Beloj kući. Isti ovaj zadatak imao je i Brendon.

"Mi smo pronašle uljeza. To je Brendon. On se danas ponašao kako do sada nikada nije. Pričao nam da smo lepe, dolazio je često kod nas. Kada smo pokušale da se svađamo sa njim, on nije želeo", rekla je Luna.

Zatim se oglasio i Brendon.

"One su se vrlo čudno ponašale. Moj konačan odgovor je da su uljezi Luna, Zerina i Jelena" rekao je Brendon. Voditelj Ognjen Amidžić saopštio je da su svi pogrešili i da je uljez zapravo Mika Vasić. Podsetimo, Mika se zamenio sa Gibom, a niko od zadrugara nije ni znao da su se blizanci zamenili.

Rada Vasić je bila u šoku i samo se nasmejala na ovo saznanje. Budući da je Mika ispunio zadatak, postao je ravnopravni učesnik "Zadruge".

Kurir.rs/Foto Printscreen

Autor: Kurir