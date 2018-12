LJUBA BILA NA METI DUŠANU SPASOJEVIĆU: Karađorđe je poslao "zemunce" da me ubiju

Ljuba Pantović tvrdi da su bliski saradnici pokojnog vođe "zemunskog klana" Dušana Spasojevića hteli da je ubiju, a da joj je likvidaciju namestio bivši suprug Karađorđe Subotić.



Još dok je bila u braku s Aleksandrinim ocem, prema rečima bodi-bilderke, često se dešavalo da joj ljudi s druge strane zakona prete, upadaju u kuću i maltretiraju na razne načine.

Subotić je u tim momentima bio odsutan, najčešće u zatvoru, pa su Ljuba i njihove ćerke Aleksandra i Gorana same morale da prolaze kroz te stresne situacije. Najdramatičnije je bilo kada je Karađorđe ušao u sukob sa "zemuncima", pa je vođa tog klana poslao svoju ekipu ljudi da ga ubiju.



- Opet mi je pretio juče, čula je Olja Bajrami kada mi je rekao: "Videćeš ti šta će da ti bude kada izađeš odavde." To je drugi put da on meni na televiziji javno preti da će da me ubije napolju. Čim sam ušla, prvi dan mi je rekao da će me ubiti - rekla je vidno potresena bodi-bilderka.

U nameri da je uteši, Miki Đuričić joj je rekao da nema razloga se plaši Karađorđa jer sigurno neće ostvariti svoje pretnje.

- Ma pusti ga, on to samo priča, kao da ga ne znaš. Pa ko se još plaši Karađorđa, ti si sto puta jača od njega - govorio je pčelar iz Kupinova, a onda mu je Pantovićeva objasnila da se ne plaši bivšeg supruga, nego mnogo opasnijih ljudi.



- Miki, ti ne znaš da su meni ljudi Dušana Spasojevića uletali u kuću zbog njega! To nije zaje*ancija. Bila sam sama na ulici sa dvoje dece, a Karađorđe je montirao da jure mene umesto njega. Od takvih pi*ki ja ozbiljno shvatam pretnje, jer će on da da nekom svom narkomanu pet grama kokaina da mi nešto zapali ili da me juri. E sad idemo javno! Hvala televiziji Pink što sam sad beli medved, jer šta god se desilo meni - on je kriv. Sve što on ovde izgovara, snima se, pa ovom prilikom poručujem mojoj drugarici da zabeleži sve - rekla je vidno uznemirena Ljuba.

Podsetimo, Dušan Spasojević Šiptar ubijen je 27. marta tokom hapšenja u akciji "Sablja", nakon što je, kao vođa "zemunskog klana", označen kao glavni organizator atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića.





Ljuba optužuje

Karađorđe je zapalio životinje zbog osiguranja

U jeku žustre svađe s Karađorđem, Pantovićeva je rekla da je on prošle godine sam sebi zapalio imanje na kojem su izgorele životinje, s ciljem da naplati odštetu od osiguranja.

- Pi*ko, dramiš kako si ti žrtva, stalno ti pale automobile, a onda izađeš i snimaš sebe pored kola u plamenu da bi to postavio na Jutjub. Misliš da ne znam da si sam zapalio štalu i imanje, kada su izgoreli jadni konji i druge životinje, naplatio si osiguranje od toga. Sram te bilo - rekla je Ljuba, a njen bivši suprug je to demantovao.

- Ne izmišljaj, ljudi dobro znaju da ti sve lažeš. Klošarko jedna, izgledaš kao transvestit - odgovorio je Karađorđe.

