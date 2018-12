MARINKOVIĆEVA DEVOJKA ISPRIČALA SVE: Srećna je što je Ivan promenio RUŽNU naviku, a evo ko je užasno NERVIRA u vili!

Devojka Ivana Marinkovića, Jelena Ilić našla se sinoć na prvom mestu na tabeli sa najviše glasova publike. Ilićeva je sada odgovarala na pitanja koja najviše zanimaju publiku.

Koliko si srećna što ti je publika sinoć ukazala poverenje i smestila te na laskavo 1. mesto?

- Neopisivo sam srećna. Sinoć me je neko u kući pitao da li je to zbog tabele ili Ivana. Moram da kažem da je moj sinoćni plasman samo jagodica na torti. Istina je da kada sam videla 61 posto bodova na tabeli, sam shvatila da se žrtva isplatila. Pitam se da li je najteže prošlo, ili me tek čeka. Prezadovoljna sam iako nisam očekivala ovakvo stanje na tabeli. Hvala Bogu i ljudima koji su glasali za mene.

Mnogo si zamerala Ivanu zbog alkohola. On je rešio da ovu ružnu naviku promeni zbog tebe. Koliko si srećna zbog toga, i da li misliš da će istrajati u nameri?

- Kao što sam već rekla najzadovoljnija sam i najsrećnija poslednjih dana, otkad Ivan Marinković kontroliše svoj poriv za alkoholom. Za moju ljubav izbegava žestoka pića, sam je obećao i ispunjava obećanje. On je sada drugi čovek. Svež, lepo raspoložen, pozitivan i najbolji dečko na svetu. Ono što je meni bitno je da ne pada u vatru tako lako, ignoriše provokacije i sada je konačno onaj pravi Ivan.

Kako komentarišeš nove učesnike u vili: baba Lindu, Meu Bond i Gorana Vujičića? Za koga misliš da će se najduže zadrzati?

- Baba Linda je, pre svega, moja južnjakinja. Jedna divna žena, prostodušna, skromna, vredna, žena iz naroda. Sam njen ulazak je bio sjajan. Podelila nam je povrće, koje je sama uzgajala i odmah je rekla da smo joj Ivan i ja omiljeni. Podseća me na moju baku i već mi je postala jako draga. Ivan i ja smo je pozvali da spava sa nama i sada je naša cimerka. Meu sam već upoznala prilikom gostovanja na jednoj žurki i nemam neko mišljenje o njoj, nije mi preterano interesantna. Goran mi je antipatičan, nadobudan bez pokrića, nimalo duhovit. Nadam se da će Linda ostati najduže u vili.

