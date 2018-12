PREOKRET! SVE JE TO LAŽ I MARKETINŠKI TRIK, MOJA MAJKA NE VOLI KARAĐORĐA: Mina se ISPOVEDILA Ervinu o porodičnim odnosima, pa oplela po budućem TATI! (VIDEO)

Mina Vrbaški osvojila je Ervina Mujakovića, pa ispunila svoju želju i pored mnogo žena kojima se novi učesnik "Zadruge 2" dopao. Ali, niko nije očekivao da će tako brzo da stekne poverenje u njega, te mu se ispovedila o odnosima svoje majke Ivane Vrbaški i njenog verenika Karađorđa Subotića.

"Muka mi je bilo. Ja pričam sa Savom, a on me nešto bocka. Kaže on meni "Nećeš ti to da kažeš", a ja njemu kažem "Nećete vi meni postavljati ultimatum". Ako vi mene ne poštujete, znači da ne poštujete ni moju majku. Neću da dozvolim da moja majka propati zbog vas. Često čujem da pravite probleme. A moja majka se sigurno uvredila kada je čula da vi meni postavljate ultimatum. Ne znam što ste se vi uvredili ako se ja družim sa vašom ženom", pričala je osamnaestogodišnja učesnica na ramenu svog novog momka.

On ju je pažljivo slušao, a onda je Mina iznela ozbiljne optužbe na račun veridbe svoje majke i Aleksandrinog oca, za koju je bila srećna kada se događala u Imaginarijumu, a sada smatra da je to sve bila laž:

"Moja majka ga nije poznavala ni dva meseca. Sve je to laž. I ta veridba i sve je samo marketinški trik. Znam moju majku, ona to nikada ne bi uradila iz neke ljubavi. I zato tražim taj mrtvi poziv da pitam majku o čemu se radi".

