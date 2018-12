OČEKUJEM MIRKA ŠIJANA SVAKI DAN: Đorđe zahvalan kumu DO NEBA, a evo ŠTA mu je poručio! (FOTO)

Đorđe Tomić, mladi bokser iz Bjeljine, sinoć je strahovao od mogućeg izlaska njegove devojke Anđeline Marjanović, koja je bila jedna od nominovanih takmičara.

Kako je njegova devojka glasovima publike nastavila borbu za glavnu nagradu, Tomić nije krio sreću, a onda se u program uključio i njegov kum, sin poznate pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan.

Mirko je želeo da pruži podršku svom kumu, a istakao je i da mu se Anđelina dopada, te se ne bi bunio ako bi postala deo porodice Tomić.

"Mnogo mi znači njegova podrška. Iznenadio sam se kada sam ga čuo, a najviše mi znači to što je potvrdio da je Đina pravi izbor za mene. Mirko je neko ko ne voli da se javno eksponira, ali sam ja napisao njegovo ime kao podršku koja bi dolazila u emisije. Razumem što se do sada nije uključivao i pojavljivao, ali se nadam da ću ga sad češće čuti, a ko zna, možda i dođe da me iznenadi".

