DINA PRIZNALA DA I DALJE VOLI BIVŠEG: Brak joj je propao zbog crne magije, ali emocije se nikada nisu ugasile! Evo ŠTA ON MISLI o tome! (FOTO)

Dina Galorini je naintrigantnija učesnica sedme sezone "Parova", koja je u ekskluzivnom intervjuu otkrila da zna da njen bivši muž, Miloš, prati rijaliti od njenog ulaska u vilu. Ona je na Parografu otkrila da i dalje voli svog bivšeg supružnika.

Nakon izjave da i dalje voliš bivšeg muža, mnogi se pitaju da li si se čula sa njim i kako je reagovao na ove tvoje reči?

"Sa Milošem se nisam ni čula ni videla još uvek, tako da ne znam kako je reagovao, ali ga i te kako dobro poznajem, tako da mislim da se iznenadio jer verujem da nije očekivao da ću to pitanje imati na poligrafu. Iz pouzdanih izvora znam da prati rijaliti, otkad sam ušla, tako da je i to propratio sigurno. Znam da pored svega on i mene dalje voli, tako da sam sigurna da mu je u dubini duše bilo drago. Dovoljno dugo ga poznajem da ne moram ni da ga vidim da bih znala njegovu reakciju", rekla je Dina nežno.

Podsetićemo vas da je Dina pre nekoliko dana izjavila da je njen brak sa suprugom Milošem završen zbog uticaja crne magije, i da oni zapravo nikada nisu prestali da se vole.

