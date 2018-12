ČUVALI SU JEDNO DRUGOM LEĐA, A SADA POSTALI KRVNI NEPRIJATELJI: Jelena i Marko Miljković posle žučne svađe PREKINULI SVAKI KONTAKT! (VIDEO)

Jelena Golubović i Marko Miljković su se žestoko posvađali, a kada je voditelj došao umesto da reše konflikte, oni su ušli u još gori sukob. Prijateljstvo je puklo, a zadrugari su izneli teške reči jedno drugom.

"Ona je pokupila kompleks u ovom rijalitiju. Odlutala je sa koloseka, bila je super. Nismo se svađali, ali ovde. Ne znam, jednostavno to više nije ona. Ispao je problem zbog novca", požalio se Marko.

Jelena je bila iskrena i kratka pa objasnila da mu je novac dala da bi "kockao", ali da je trebalo da joj isti i vrati. Ovo je još više izrevoltiralo Miljkovića, pa je osuo po svojoj nekadašnjoj drugarici:

"Dobro, Jelena, je l' moraš da potenciraš na tome, pa šta ako kockam, je l' to toliko strašno? Ja svojim dobrim prijateljima kada dam novac, vratim! Do te mere je otišlo da si sa mnom morala da se posvađaš, jer nisi imala sa kim! Da li je to moguće?!".

Jelena je bila zaprepašćena ovime što je čula, čak se i prekrstila na Markove reči, pa mu je otvoreno sasula u lice da je sve što je rekao izgovor jer on ne želi više da se druži sa njom:

"Kada sam videla kako su podelili budžet, onda sam mu prišla da mu tražim novac koji mi duguje jer mi treba za frizuru. Meni je jadan način na koji je on odlučio da mi otvoreno kaže da neće da se više družimo".

