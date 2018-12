OVO JE TAČAN SPISAK SVIH BOLESTI KOJE SU ZADESILE LUNU ĐOGANI: Anabela nabrojala strahove i traume sa kojima joj se BORILA ćerka, a LISTA JE PREDUGAČKA!

Anabela Atijas nedavno je progovorila o Luninom psihičkom stanju, pa je rešila da nastavi u istom tonu. Posle veze sa Slobom Radanovićem blogerka je izgubila psihičku ravnotežu, a sa kojim se sve strahovima susrela, pevačica je dala dugačak spisak.

"Ne postoji ni jedan lek, ni jedna pilula koja može da zaustavi emociju zvanu ljubav. Ili bol posle kraha teljubavi. Toje zabluka ako ljudi očekuju da popiju tabletu i ne volim više tog kog sam volela", rekla je Anabela a onda nastavila i dala tačan spisak svih Luninih bolesti:

"Luna je lečila strahove i traume: poput nesanice, noćnih mora, klaustrofobija, agrofobija, pa strah od susreta sa drugima, strah od susereta sa zadrugarima. Kada je trebalo da gostuje u emisijama to je bilo "Mama ne daj me". Ljudi na ulici, raznorazne poruke. Sve je to uticalo da se ona oseća sve gore i gore. Prestala je da vozi. Drugo joj je vremena trebalo da vozi, da izađe u klub, da izađe među ljude. Lupanje srca. To je sada sve okej, ja vam pričam o strahovima koje smo mi lečili. To je sada okej, samim tim što je ušla u "Zadrugu".

Psihijatar je rekao da će ući ponovo tamo, na šta je ona rekla da nema šanse. Ali on je radio na tome, da joj izbriše traume i da preziđe to, tako što će se susresti sa svojim najvećim strahovima i demonima tamo.

A koliko je tačno da je ušla tamo zbog finansijskih problema, Anabela je sve to demantovala, rekavši da ona i dalje radi, iako svoje nastupe ne kači na Instagram, a da Luna usled velike griže savesti je to kazala.

