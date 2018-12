RADA, BORA I MIKI IZAŠLI IZ ZADRUGE: Ovo je razlog IZLETA, a onda je Vasićeva PRIZNALA zašto NIKAKO ne može da se složi sa SANTANOM! Pao i POLJUBAC! (VIDEO)

Rada Vasić, Bora Santana i Miki Đuričić izašli su iz "Zadruge 2" na kratko, kako bi gostovali u emisiji "Ami Dži Šou". Oni su premijerno izveli svoju numeru "Rumunska kamila" i napravili šou program i van kapija Imaginarijuma.

"Po prvi put sam dobila stajling. Fantastičan je! Dobro mi stoji", bila je radosna Vasićeva koja nije skidala osmeh sa lica, pa je pozirivnu energiju prenosila i na ostale u studiju.

foto: Printscreen

Upitana zašto se nikako ne slaže sa Borom, pa obezbeđenje vrlo često reaguje i rastavlja ih, Rada je dala urnebesan odgovor:

"Imamo Bora i ja uvek sukobe. Nervozan je. Ne zna šta je, ne zna gde je. Ja mislim da ne zna ni gde se nalazi. Šta je uzrok? Pa svi znaju šta je Bora! Bora je uzrok! Voli malo da krade, malo da se snađe. On uzima, on mene dovodi do ludila, posle kada me dovede do ludila, njemu bude kao žao".

foto: Printscreen

"Nikada joj ništa nisam ukrao. Sve sam joj vratio. To je bilo iz zezanja", branio se Bora.

foto: Printscreen

Na iznenađenje svih, oni su zakopali ratne sekire, a onda i premijerno izveli svoju pesmu "Rumunska kamila".

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir