TUKLA SAM IZABELU KAIŠEM PRE 2 GODINE: Slađa priznala kakav odnos ima sa ćerkom, ko ih IZDRŽAVA, a ovo je razlog što je šokirala SVE!

Majka Izabele Alijoski, kontroverzna Slađana Petrović našla se na stolici istine i odgovarala na pitanja koja mnoge interesuju.

Da li je istina da iza tebe stoji moćan čovek iz Beograda?

- Ne, ne stoji nikakav čovek iza mene. Sve što imam, moj bivši muž i ja smo stekli i zaradili, a imam imovinu i od mojih roditelja. Nemam muškarca koji je zaslužan za moje uspehe, niko mi ne kupuje garderobu...

Ovaj Slađin odgovor je na poligrafu prepoznat kao istina, ali je rekla i 2 laži koje su šokirale sve.

foto: Printscreen/Happy

Da li je tvoj i Izabelin odnos isti i izvan vile?

- Da.Mi se nikada ne ponašamo drugačije.Ja sam ovo što jesam, a i kod nje nema foliranja. Svađe su sastavni deo života. Ona je temperamentna i imamo često sukob mišljenja. Napolju se oko sitnica raspravljamo. Ona ume da bude veoma odgovorna i poslušna, ovde to ne pokazuje. Jednom prilikom sam je i udarila i to pre dve godine. Mnogo me je iznervirala, pa sam je udarila kaišem.

Da li je istina da imaš muškarca koji te čeka posle rijalitija?

- Ne.Ne čeka me niko. Zaljubljena jesam.Izabela ne zna ništa o tome jer sam se zaljubila kada je ona bila u šestoj sezoni. Stvari su promenljive. Ne očekujem ništa, tako da ćemo videti šta će biti kada izađem. On je mene osvojio strogoćom, jer je neko ko ima autoritet, a ja to volim.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Happy

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir