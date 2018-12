LUNIN KLAN JE KRIV ŠTO NISAM SA ADAMOM: Zonjićeva priznala da samo voli Đoganija u rijalitiju, ali njegova sestra im UNIŠTAVA odnos! (VIDEO)

Marijana Zonjić je proteklih dana često ulazila u sukobe sa svojim cimerima u kući, a posle svađe sa Doroteom Jovanović, osamila se u dnevnoj sobi gde joj se pridružio Bane Čolak. Ona mu je otvorila dušu i priznala mu da i dalje razmišlja o svom bivšem dečku

Nedavno je Marijana raskinula sa Adamom Đoganijem, a sada je priznala da prema njemu ipak ima osećanja.

"Jedino mi Adam misli dobro ovde. Jedini je on bio iskren prema meni, ali sam ja budala", požalila se Marijana.

Bane ju je savetovao da pokuša da reši odnose sa njim ako joj je već toliko stalo do njega, a ona mu je otkrila šta stoji na putu njihovoj sreći.

"Ne možemo da rešimo kada je tu njegova sestra i drugarice. Danas mi je prišao da mi kaže nešto za predstavu, a Zerina ga je odmah zvala da dođe kod nje, Krunićka se drala na njega, a Luna prevrtala očima. Posle pričaju da ne utiču na njega", rekla je Marijana i dodala:

"Meni je samo do Adama stalo, zabole me za ostale. On pada pod uticaj, pa me iznervira i svašta mu kažem. Ja sam zbog njega probala da se zgotivim sa Lunom, ali nije to to. Ne sviđa mi se kao osoba."

