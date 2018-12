NE MOŽE VIŠE DA ĆUTI I TRPI AGRESIJU! VEĆINA JE UGNJETAVA, PA SPAS POTRAŽILA U ZATVORU: Marijana je izgubila honorar, posteljina joj je završila u štali... OČAJNA! (VIDEO)

Marijana Zonjić se požalila da joj je jako teško u "Zadruzi 2" jer nailazi na nerazumevanje kod ostalih ukućana, ali i maltretiranje od zadrugarki. Ona se obratila pismom ostalim zadrugarima na radiju "Amnezija", u kome je istakla da agresiju trpi već dva dana.

"Dragi zadrugari, pre nego što krenem mogu samo da kažem da možete slobodno da me pljujete, da pričate šta hoćete i ne zanima me vaše mišljenje. Danas sam kažnjena nedeljnim honorarom i vidim da je većini drago, a niko se ne pita zašto sam to uradila. Žao mi je zbog dragih osoba što ispaštaju, a ovi što su preležali ešerihiju više puta i prave se divni, bolje im je da ćute. Dva dana trpim teror, neke klinkice su me napale zbog eurokrema. Niti znam gde je, niti kod koga, niti me zanima. Samo znam da je deo tog krema bio moj i Rebekin i da su nam i to uzeli. Nije u redu napadati nekog bez razloga. Prvo sam bila polivana, zatim su mi posteljinu bacili u štalu i uništili, tako da sad nemam ni posteljinu, ni krevet, a zamolila sam da prenoćim u zatvoru, jer nisam imala gde da spavam. Gurali su me tokom serije i žurke, polivale su me, tako da sam bila izazvana i morala sam da im stanem na put, jer već dva dana trpim ovu agresiju. Sinoć me je napala većina vas zbog ovoga što sam uradila, ali to je vaš domino sistem, da idete svi na jednog. Dotične neću da spominjem, svi znaju ko su, jedino želim da se izvinim produkciji. Svaki put kada budem napadnuta ne očekujte da se povlačim. Pošto vidim da većina vas komentariše odnos između mene i Adama, na mene nećete uticati, a on neka radi kako misli da treba", bile su reči Zonjićeve.

Ona se izvinila produkciji što je veče pre toga i sama prekršila strogo pravilo, a zapravo je prljavom vodom upropastila posteljinu svoje cimerke Dorotee Jovanović.

