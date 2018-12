OBUKLA MINIĆ, PA VRCKALA IZNAD GLAVA ZADRUGARA! SUBOTIĆEVA GLUMILA ZVEZDU, PA OPLELA PO MAJCI: Klošarko lažljiva, trošila si pare OD PLJAČKE! (VIDEO)

Aleksandra Subotić, Karađorđe Subotić, Branislav Radonić i Ljuba Pantović imali su strašan sukob, a Subotićeva se onda popela na sto te svim zadrugarima objasnila da njih 20 ne postoji bez nje, i da svi od nje traže kadar.

"Ovaj čovek je folirant, simulant", vikao je Karađorđe i vređao Branislava Radonića Brendona.

"Posesivna si, ljubomorna si, na tatu si ružna, mama ti je lepa", rekao joj je Brendon.

"Veterinar te je opisao, imaš ta zečja usta, Ja sam takva kakvu si me opisao, a ti hoćeš kadar preko mene, i ti i vas dvadesetoro ovde bez mene ne postojite", odbrusila je Subotićeva svim zadrugarima.

Ovde se uključila i majka Ljuba Pantović pa su njih dve krenule u žestok obračun:

"Što nisi prijavila policiji? Jer si ti prikrivala to. Klošarko lažljiva, lažeš za silovanje. Ti si Karađorđa izbacila iz izolacije da bi od njega uzeli pare. On je i dlaje zaljubljen u tebe, a ti to zlopupotrebljavaš. Ti nisi nikakva šampionka. Ovaj čovek je tebe izgradio. Trošila si pare koje su dolazile od pljačke. Nikoga ti nisi trenirala. Trenirala si troje ljudi za 50 evra".

Karađorđe je dodao iz pozadine da ona treba sama da plaća da bi neko sa njom poželeo seks.

