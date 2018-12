MIIRJANA UŠLA U RIJALITI DA POBEDI, PA ODMAH OSULA PO MARINKOVIĆU: On je sitan LOPOV i nikakav otac!

Mirjana Damjanovski je ušla u rijaliti, pa je priznala da poznaje većinu estradnog miljea, a da Milutina Radosavljevića poznaje od malena, pa ga zbog toga gleda kao saveznika.

Nimalo skromno izjavila je da je došla da pobedi u "Parovima 7", pa je odgovorila na nekoliko pitanja.

Kakvi su Vam utisci nakon noći provedene u vili?

- Utisci su odlični, hvala produkciji. Ivan i njegova devojka su se najgore poneli prema meni. Ivan Marinković je po meni sitan lopov. On ne voli da radi, ne vodi računa o svojoj deci, nije dobar otac! Sitan lopov kada je bogalj, njima se prašta a lopovima se skida glava. Ja bi nogama i rukama grebala za svoju decu.

Bili ste veoma oštri prema baba Lindi, a mnogi su komentarisali da je gledate kao konkurenciju?

- Nije tačno, ja nemam konkurenciju i vrlo sam svesna svojih kvaliteta.

Istakli ste da poznajete pola estradnog miljea, što Vam je žestoko zamerio Ivan Marinković. Kako komentarište izjave neki učesnika da imate veoma nadmen stav?

- Zaista im ne mogu pomoći. Ja sam takva i u spoljašnjem svetu. Vodim se samo verom u Boga.

Izjavili ste da idete do kraja sa Milijem. Šta mislite da imate da ponudite publici da bi Vas drzala do samog kraja?

- Imam da ponudim mnogo, moj život je roman a gledaoci to žele da vide. Idem do samog kraja, do pobede. Ne treba kukati, treba živeti svakog dana kao da je poslednji. To je život.

