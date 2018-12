LINDA POKUŠAVALA DA NE PLAČE ZBOG MILIJEVIH UVREDA: Rekao joj je da je PAPRIKARKA, a onda je osuo po njenom privatnom životu!

Branka Pavlović Linda uspela je pobere simpatije publike, ali sa jednim učesnikom rijalitija uopšte se ne slaže. U pitanju je Milutin Radosavljević Mili koji je redovno provocira.

Mili je izvređao Lindu, a ona se u emisiji prisetila Milijevih reči, te se suzdržavala da ne zaplače:

foto: Printscreen Happytv

"Ma rekao je svašta. Navodno se ja njemu nisam javila kada sam ušla, a ja se toga stvarno ne sećam", rekla je ona i dodala:

"Hajde što mi je rekao da sam paprikarka, to me ne pogađa. On ulazi u moj privatni život. Pitao me je odakle meni toliko zlata... Pa nisam ukrala sigurno. Sve što imam zaradila sam. Rekla sam mu i da imam 3 hektara zemlje u Leskovcu, pa mogu da mu dam jedan hektar da obrađuje i sadi voće i povrće."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir

Autor: Kurir