MARIJA KULIĆ ME PRED 50 LJUDI NAZVALA PI.KOM! MILJANIN DEČKO OGORČEN: Ništa nisam KRIV, evo zašto ne branim svoju devojku ovde! (VIDEO)

Miljana Kulić je u vezi sa Lazarom Čolićem Zolom od kada je kročio na vrata rijalitija, on u tom trenutku nije postupio zaštitnički prema svojoj lepšoj polovini, što mu je ona veoma zamerila i to mu otvoreno priznala.

S druge strane, njena mama Marija Kulić je pomno pratila sva dešavanja, pa je izrevoltirana svim što je videla osula paljbu po svom budućem zetu, kojeg je pred svima u toku sastanka izvređala i najavila da on kao takav ne zaslužuje da bude sa njenom ćerkom.

"Zola je bio utučen zbog svega što je čuo, a Drvo mudrosti ga je pozvalo na razgovor kako bi mu dao priliku da i on ispriča svoju stranu priče.

Desilo se sinoć da smo imali nesporazum u odnosu između mene i Miljane, ona se požalila mami svojoj. Onda je Marija za crnim stolom ustala i krenula da priča kako sam navodno p.čka. I ja sam isto tako rekao da mi se ne sviđa da mi se meša u naš odnos i da me naziva takvim imenom. I ako jesam, ona je poslednja osoba koja to treba da mi kaže pred 50 ljudi, tako da me je to povredilo. Za sad nemamo nikakav odnos, a šta će biti - to ne znam. Ja nju volim, svakim danom sve više i više, dopada mi se, lepo mi je sa njom i onda se malo razočaran... Bukvalno ništa nisam kriv, možda jesam ispao kriv, govorim za Mariju, ali to nije razlog da se tako odnosi prema meni. Mislim da neke stvari možemo rešiti nasamo, čak i ona ne bi trebalo da se meša. Samo zbog toga sam se malo iznervirao, ali Miljana mi uvek popravi raspoloženje. Bez veze je da se mi svađamo i da se nerviramo, znam da nije imala loše namere. Ovde postoji obezbeđenje, napolju ja ne bih dao da je niko dira", ispričao je Zola.

