IRMA PENI! PROZVAO JE KLEPTOMANKOM PA GA RASKRINKALA: Njemu treba davati kadar samo kad krije ALKOHOL PO KUĆI!

Irma Serjanić, učesnica šeste sezone "Parova", kao gošća u studiju iznela je u javnost detalje iz života u rijalitiju koje Ivan Marinković navodno krije od svojih cimera kao zmija noge.



Naime, Marinković je osudio jednu od najstarijih učesnica, Mirjanu Damjanovski, te je prozvao kleptomankom, osobom koja krade cigarete od takmičara i mnogo šta još. Zbog glasnih psovki koje je uputio, kako je rekla "starijoj gospođi", odlučila je hrabro da ustane protiv njega.

"Ivan je prvi štekao cigarete, svi smo to radili. Po čitavu kesicu obmota u celofan i stavi negde. Mi imamo 30 cigareta a on ne izvuče nijednu ili da nekome ako ga gotivi. Ne znam zašto mu dajete toliko prostora. Očito je da će on da pobedi. Trebalo je češće da mu dajete kadar kada krade alkohol i sakriva po kući", istakla je oštro ona.

