PRIBRALA SE PA OPLELA! SANJA STANKOVIĆ ZINULA KAD JE ČULA: Karađorđe je klošar, slepac, nema pas za šta da ga ujede! NIKAKAV OTAC, mene bi bilo sramota DA JE MOJ! (VIDEO)

Miljana Kulić i Karađorđe Subotić žestoko su se posvađali samo nekoliko trenutaka pre nego što je Marija napustila "Zadrugu 2". Po izlasku, kad se malo pribrala i obrisala suze, sedeći kraj Sanje Stanković, učesnice rijalitija iz prve sezone, progovorila je o svemu što joj je stajalo na duši.

foto: Printscreen Pink

Karađorđa Subotića, naime, oštro je osudila. Pošto je ispričala šta je sve čula o cimeru iz Imaginarijuma, istakla je da bi nju bilo sramota da joj je on otac.

"On samo primenjuje silu nad ljudima. Ne bi prevrnuo sto, jer se plaši diskvalifikacije", objašnjavala je scenu svađe njene ćerke i Aleksandrinog oca, pa nastavila: "Čula sam da je klošar, slepac, da nema pas za šta da ga ujede. Iznenadila me je ova njegova igra, da se svađa sa decom oko krema. On je nikakav otac. Mene bi bilo sramota da je to moj otac", izjavila je Marija.

O Aleksandri i Ljubi Pantović, odnosno njihovim svađama, tek nije imala šta lepo da kaže.

"One svađe su potresne! Takve reči da se izgovaraju, to je neverovatno! One se pogube, nemaju osećaj da ih ceo svet gleda u tom momentu", ispričala je Marija koja, kako kaže, nikako ne bi podržala da otac javno napada ćerki, a tek bilo šta drugo što se između ovo troje u "Zadruzi 2" svakodnevno događa otkako se Ljuba priključila ekipi zadrugara.

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir