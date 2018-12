ŽIGOLO IZ POŽAREVCA UŠAO U RIJALITI: Denis Napast spavao sa preko 200 žena, a učesnici ga odmah NAPALI pitanjima!

Miloš Stojković koji je javnosti već poznat zbog burnog života, ušao je u rijaliti i svojom pričom zaintrigirao sve.

Denis Napast, kako ga zovu, je priznao da je zadovoljavao starije žene, jer njihovi muževi to nisu mogli. On je u "Parove" ušao kao muški frizer koji se predstavio drugima kao žigolo i rekao da je spavao sa preko 200 žena koje su mu plaćale.

Dok ga je Vendi predstavljala, Milutin Radosavljević Mili je odmah skočio na njega i pitao ga je:

"Čekaj, a gde nalaziš kontakte? Je l' preko društvenih mreža? Kako ti plaćaju, jagnje, da pojedeš, kupe ti kafu? On je slikao sebe na tim sajtovima, okolina Požarevca i tako nahvatava nije on žigolo on je eskort", rekao je Mili.

"Da li bi platila za seksualnu uslugu Denisu Napastu?", pitala je voditeljka baba Lindu, pa joj je ona odmah odgovorila:

"Pa lepo izgleda, ima dobar rečnik, ali mlad dečko. Šta će meni, kad je bio sa njih 1.000 i meni neće da valja", rekla je baba Linda.

