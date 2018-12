MARIJA KULIĆ RASTRZANA IZMEĐU MILJANE I OSTATKA PORODICE: Teška srca priznaje šta je zatekla KOD KUĆE, a za Zolu je imala da kaže samo JEDNO!

Marija Kulić, boravila je skoro tri meseca u Beloj kući, a mnogi su je osuđivali zbog činjenice da je njena ćerka Miljana Kulić bila pod njenim uticajem tokom njihovog zajedničkog učešća.

Iako to niko nije očekivao, Marija je u toku prethodne noći morala hitno da napusti Zadrugu zbog porodičnih problema koje je morala da reši u krugu svoje porodice. Ona je teška srca priznala i kome je bila potrebnija.

foto: Printscreen Pink

"Verujte mi da ne znam, kad bih mogla da budem na oba mesta, ja bih to uradila, ne znam kome sam potrebnija. Ali, sada trenutno, mislim da sam potrebnija deci kod kuće. Miljana sada ima zanimaciju sa onim dečkom, Klara čuva malenog. Ovde sam neophodnija, tamo Klara savršeno čuva Željka, imam poverenja u nju", rekla je Marija.

Marija je u iskrenom razgovoru ispričala i u kakvom je stanju zatekla svoj porodični dom, o kom je brinuo ostatak njene porodice.

"Pa iskreno, nije baš onako čisto kao kad sam ja kod kuće. Siniša je radio, deca su završavala svoje obaveze, ja ću sad da se odmorim, pa od sutra generalka. Moram ovoj maloj da pomognem, popustila je malo u školi, hemija joj slabo ide", istakla je Marija.

foto: Printscreen Pink

Osvrnuli smo se i na dešavanja koja se danima prepričavaju u Beloj kući, a ono što je posebno privuklo pažnju jeste radost njenog zeta Lazara Čolića Zole koji je otvoreno priznao da mu je drago što je ona napustila "Zadrugu". Marija nije bila iznenađena zbog toga, jer je sve u potpunosti prepustila Miljani, ali nikako je ne bi podržala samo u jednoj situaciji.

"Miljana nije budala i nije glupa, ona će njega žednog preko vode da prevede. Ona može samo da se pravi u početku naivna, inače, videćete... To što ja nisam tamo ništa neće promeniti, ali neka ih, za sada. Neće napraviti grešku i neće raditi ono što je radila, zato što ima dete, neće da ga obruka. Tako je meni rekla, e sad, videćemo šta će da bude dalje. Rekla mi je da neće da se Željku smeju i da gledaju klipove i da ne brinem. Ako se nešto više desi, to će biti kada izađu. U svakom slučaju, ne bih je podržala da to uradi", rekla je Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir