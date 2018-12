KARAĐORĐE I IVANA PRAVILI VELIKU VERIDBU, A SADA SU DEFINITIVNO RASKINULI ZBOG MINE: Ono što sam gledala je JEZIVO! Subotić nema pojma šta ga čeka kad izađe iz RIJALITIJA!

Ivana Vrbaški oglasila se povodom svega što se dešavalo u rijalitiju između Karađorđa Subotića i njene ćerke Mine Vrbaški. Ivana je priznala da joj je jezivo sve što je gledala i da više neće biti sa Subotićem u vezi.

"Ono je bilo jezivo! Zaista, ja ne znam šta da kažem, cele noći nisam spavala i sve sam ispratila. Način na koji je on pričao sa Minom je bio grozan, kaže da bih ja osudila Minino ponašanje, pa meni je dete na prvom mestu i još se nije rodio taj koji će to da promeni niti će se roditi. On ima 50 godina, može Mini i mnogima otac da bude, a način na koji je pričao sa Minom i ne samo sa njom, već i sa Matorom, sa Miljanom, Marijom, to je stvarno užasno, ja ne znam šta se njemu desilo", rekla je Ivana.

Ona se sinoć javno u emisiji odlučila da stavi tačku na vezu sa Karađorđem, a sve je zanimalo da li je to njena konačna odluka.

"Definitivno sam odlučila da stavim tačku na sve sa njim, žao mi je što je to tako ispalo javno, ali javna je bila i veridba pa je možda i ovo trebalo tako da bude, mada ja nisam iz tog filma, ali kad on bude izašao ja ću popričati sa njim i sve mu objasniti. Mada mislim da i on razume i već shvata šta je i kako", rekla je Ivana i dodala:

"Ne može on da kaže da se Mina ponaša kao Aleksandra, svi su videli kako je Aleksandra reagovala kad smo mi ušli u Zadrugu i ja sam prva koja je mogla da odgovori njoj i da pobesni, a to nisam uradila. A Mina je sve lepo njemu pričala, mirnim tonom a onda je krenula da viče kad je pobesnela na njegove konstatacije. Ne znam više šta bih rekla o njemu."

