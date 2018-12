OTKRIVENA TAKTIKA ČUVENE LINDE IZ PEČENJEVCE? Pokazala pravo lice pa ZAPREPASTILA!

Branka Pavlović, poznatija kao Linda iz Pečenjevce čiji snimak sa otvaranja nemačkog hipermarketa i danas oduševljava naciju, trenutno boravi u vili "Parova" gde je za kratko vreme pobrala sve simpatije publike. Međutim, kako sa Mirjanom Damjanovski nije u dobrim odnosima otkako ju je uvredila, mnogi pomišljaju da je to zapravo njena taktika za "što bolju poziciju u rijalitiju".

"Nije to taktika, nemam ja nikakvu taktiku, to je čista iskrenost. A sa Mirjanom imam loš odnos jer me je nekoliko puta uvredila bez razloga", brzo je otklonila svaku sumnju Branka.

Cimeri iz velelepne vile u Zemunu burno su reagovali kada je Mirjana napala Branku, pa još i iskoristila reč "babuskera".

"Da, Mirjana me je svakako uvredila ovom izjavom i povredilo me je to što je rekla", bila je jasna Branka.

S druge strane, mali deo publike sumnja u Marinkovićevu iskrenost prema njoj. Naime, njihovo prijateljstvo smatraju lažnim, kao i da "on to isto radi i sa Žizelom".

"Ivan Marinković nije osoba koja bi me je uvredila ili ismevala na bilo koji način", izjavila je baka Linda.

