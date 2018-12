MARINKOVIĆ ŠEŠELJU OTKRIO VELIKU TAJNU! Ovo je prava istina o opakoj bolesti i ženi zbog koje planira DA PRESTANE DA PIJE!

Ivan Marinković šokirao je naciju kada je u vili "Parova" priznao svoje laži. Ipak, istakao je da mu alkohol uopšte ne prija, te da zbog velike ljubavi prema Jeleni i te kako planira da prestane da pije.

"Smanjio sam unos alkohola na minimum. Potrudiću se. Najveći uticaj na to ima Jelena. Zbog cele te situacije i naše ljubavi, imam želju da prestanem da pijem. Alkohol mi ne prija. Ono što sam izjavio da imam teško oboljenje jetre, nije istina", ispričao je nikom drugom do Šešelju, koji je na to dodao da: "u duvanu su hiljade otrovnih materija. On je veće zlo od alkohola. Nijedna životinja u prirodi ne jede tu biljku".

