TATA JE TU DA ISPUNI SVE ĆERKINE ŽELJE! STIŽE TUŽBA ZA MARIJANU ZONJIĆ? Gagi Đogani otkrio kakav je PLAN! (VIDEO)

Luna Đogani i Marijana Zonjić zaratile su u "Zadruzi 2", a kada je Gagi čuo ćerkin vapaj da Marijanu treba tužiti, ništa nije prepustio slučaju.

"Moram danas da vidim sa advokatom da li tu stvarno ima osnova za tužbu. Naravno da ću da ispoštujem Luninu želju, sve ono što je rekla mi ćemo da probamo da ispunimo, da podignemo tužbu ako ima osnova. Ako naš advokat proceni da ima osnova, mi ćemo sigurno podići tužbu", ispričao je Gagi.

Marijana je, inače, poslovno sarađivala sa njim pre ulaska u "Zadrugu 2", a onda je u rijalitiju bila u vezi sa njegovim sestrićem Adamom. Gagi nije stekao utisak da bi trebalo da očekuje ovakvo ponašanje od nje.

"Ne znam, stvarno. To sve govori o njoj. Ja ne bih nju nešto mnogo da komentarišem. Devojka je ukapirala igru. Ima tri rečenice koje vrti u krug. Da je Luna ljubavnica, da joj je tata narkoman, razočarala me je. Ne bih više da joj dajem marketinga jer ona verovatno ide na to. Mislim da je provalila poentu cele igre i na to puca. Tužiću sve ljude u 'Zadruzi', sve koje mogu da dobijem jedan na jedan na sudu, sve ću tužiti", zaključio je Gagi.

Podsetimo, tokom oštre svađe, Marijana je Lunu nazvala ženom lakog morala i ljubavnicom, a Gagija narkomanom, zbog čega je Luna vikala:

"Mama! Tata! Čuvajte ovaj snimak, odmah tužbu da podnesete. Ti si devojko opterećena sa mnom. Ja sam dobila informacije da si ku*vetina napolju. Ja ostajem pri tom mišljenju. Tužićemo se!"

