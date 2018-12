POKVARENO ĐUBRE, BUDALA OD ŽENE! Davidova majka skuplja dokaze, hoće da tuži Ljubu Pantović: Ona priča da moj sin maloj Magdaleni radi gnusne stvari samo da bi BILA BITNA!

Ljuba Pantović podigla je celu "Zadrugu 2" na noge svojim ulaskom, a ni van rijalitija nije ništa mirnija situacija. Naime, Davidova majka Biljana ogorčena je na Ljubu, zbog onoga što svekodnevno priča po Imaginarijumu o njenom sinu i tako mu blati ime.

"Ona je jedna budala od žene! Pokvareno đubre! Ja ne znam šta je sa njom, ona ima neku dijagnozu sigurno! Ja sve skupljam što je ona izgovorila o Davidu i kad on bude izašao, tužićemo je i završiće na sudu", ljutito je prokomentarisala Biljana.

Na strašne optužbe da je David pedofil koji je navodno snimao malenu Magdalenu, Aleksandrinu ćerku, dok su je kupali, rekla je:

"To su gluposti. Ona se nakačila na Davida koji nema nijednu mrlju u svom životu, ni on ni moj drugi sin! Ta priča da je David snimao Magdalenu, ma to su takve gluposti da ja ne mogu da verujem! Radi se o tome da su David i Aleksandra zajedno kupali dete i slikali je, ne znam šta ima loše u tome, to svi roditelji rade. Ona nešto priča, nakačila se na njega, pravi ga da je pedofil, da je peder, ne znam ni ja šta, priča kako su oni ušli sa nekim dogovorom, sve su to gluposti, žena samo hoće da bude u medijima. Ona sa ćerkom ne komunicira uopšte napolju nego samo kad je u rijalitiju".

Na priču da David zapravo nije kupio verenički prsten za Aleksandru već da su to učinili fanovi rekla je:

"Aleksandra i David su se verili i ne znam odakle ta priča da je prsten iz drugog rijalitija i od fanova, to su sve gluposti. On je njoj kupio prsten. Ja stvarno više ne znam šta da kažem, pratim sve što se dešava i, izvinite što moram da budem prosta, ali stvarno mi se više se*e od Ljube, od jedne budale".

