NACIJA OŠTRO OSUDILA ALEKSANDRIN GNUSNI ČIN! ZERININA MAJKA SANELA ZAVRŠILA U HITNOJ: Sve je to ucena s Čolakove strane! Istraumirali su mi ćerku za CEO ŽIVOT!

Zerina Hećo, otkako se posvađala sa Aleksandrom Subotić, u izuzetno je lošem stanju. Čitavu noć je preplakala a zatim gledala iznezumljeno u jednu tačku. Aleksandra je, naime, obelodanila da je Zerina žrtva silovanja, a zbog toga njena majka Sanela prekinula je tišinu i uputila oštru poruku preko produkcije.

"To je ta ucena sa Banetove strane. Ona nije želela o tome da priča jer joj ne treba ničije sažaljenje. Očekivala sam da će to doći od Baneta jer je stalno išao za njom i pretio da će reći. Trpela ga je ovoliko dugo jer se bojala da će da progovori. Barem se završila agonija ucenjivanja. Znalo je to dosta ljudi, ali su ćutali o tome. Bane je iskoristio njenu slabost. Zerina sinoć nije imala snage, sedela je zakucana, nije znala gde se nalazi a on je uzima za ruku i smiruje je. Strašno je što posle svega što je preživela da koristi njenu nemoć", počela je Zerinina majka i nije se zaustavljala tu.

"Napravila je Zerini traumu (Aleksandra), istraumirala je moju ćerku za ceo život. To pokazuje kakvi ljudi mogu biti i čime se služe zarad ciljeva. To je najniži udarac koji neko može da zada. Oglasile su se i organizacije, cela javnost je osudila njen gnusni čin. Neka se sada sama nosi sa tim, sama je sebi uskočila u stomak. Ona ne poštuje kuću u kojoj se nalazi, produkciju, svoju majku. Šta očekivati od takve osobe. Uspešno nam je svima napravila stres. Pala je najniže", zaključila je ona.

Sada, priznaje da ne sme da pogleda šta radi Zerina i kako je, pa otkriva da ni sama nije podnela čitavu situaciju na nogama.

"Završila sam sinoć u hitnoj. Strah me je da pogledam u kakvom je stanju Zerina sada jer sam noćas videla dovoljno. Ne znam kako će nastaviti posle svega ovoga", ispričala je Sanela, koja više, kako kaže, ne planira da se obraća medijima.

1 / 10 Foto: PRintscreen Pink

Kako se navodi, Aleksandrin postupak oštro su osudili i iz udruženja silovanih žena.

"Ti si silovana", izgovorila je Aleksandra Zerini nakon čega je Hećo doživela nervni slom, a Subotićeva nije ni trepnula dok je posmatrala kroz kakvu agoniju prolazi njena nekadašnja drugarica.

Žrtve silovanja i udruženja koja se bore za prava žena širom regiona reagovali su na ovakvo Aleksandrino ponašanje i korišćenje nesreće koja je zadesila Zerinu sa kojom saosećaju, i oštro osudili ovaj postupak Subotićeve, koja po svoj prilici nije svesna težine i ozbiljnosti reči koje je izgovorila i iskoristila da napakosti i povredi svoju cimerku iz Bele kuće.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir