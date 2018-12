SEKSI KOREOGRAF I BIVŠA ADAMOVA DEVOJKA SU NOVI STANOVNICI IMAGINARIJUMA: Vladimir već bacio oko na Lunu i Višnju, a istetovirana Ruskinja najavila RAT ZONJIĆEVOJ! (FOTO)

Veliki šef je rešio da još malo podgreje već usijanu atmosferu na imanju u Šimanovcima, pa je smeštaj u kući omogućio i Vladimiru Todoroviću i Biljani Micić.

Vladimir je vrhunski koreograf, svetski šampion u plesu. Posle kratkog razmišljanja otkrio je da postoje dve takmičarke u kući sa kojima bi se rado opustio, a to su Višnja Petrović i Luna Đogani:

"Ona ima dobar ritam i pokrete. Današnji zadatak je to pokazao. Siguran sam da je i Luna ritmična jer sam dosta puta sarađivao sa njenom majkom Anabelom".

On je pre ulaska ispričao da je vrlo spontan mladić, ali da voli dobro i da jede, pa se nada da će imati hrane za njega u Imaginarijumu. A veruje da će mu David bii najbolji drug.

Druga nova učesnica Biljana, ulazi u rijaliti kao bivša devojka Adama Đoganija.

Ona je inače poreklom Ruskinja, završila je medicinu ali je odlučila da se bavi pevanjem jer joj to dobro ide.

Ona je imala neverovatnu tremu u studiju pre nego da kroči na velelepno imanje, ali je uspela da prokomentariše ono što je sve zanimalo, a to je njen odnos sa Luninim bratom:

"Pašće u nesvest svakako, nismo planirali nikakvu vezu, ja je ne planiram. Ne znam, oduševiće se sigurno, biće mu drago da tamo bude neko ko ga poznaje, Marijana ga je unazadila. Smatram da treba da ostanemo prijatelji. Bili smo mi kratko zajedno, par meseci. Lunu nisam nikad upoznala".

Na pitanje o Marijani Zonjić, novinar je greškom takmičarku nazvao "Mirjanom", što je Micićevoj dalo povoda i da odgovori u skladu sa svojim stavom o plavuši:

"Toliko je bitna da joj ne znaš ni ime. Ona zna za mene s obzirom na to da me je nešto prozivala. Ja sam nju potkačila, jer joj ne ostajem dužna. Moj cilj je da se probijem. Želim da me ljudi upoznaju i da vide kakva sam. Skockaću je kao Kija Kockar Lunu Đo".

