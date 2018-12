UČESNICA PAROVA GODINAMA NE PRIČA SA NASLEDNICOM: Ćerka misli da sam joj ubila oca! (FOTO)

Nova učesnica "Parova" Mirjana Damjanovski otkrila je da godinama ne priča sa ćerkom, koja je ubeđena da joj je majka gurnula oca niz stepenice i ubila ga!

Otkako je postala novi takmičar rijalitija, ova gospođa privukla je veliku pažnju gledalaca, a već je s mnogim ukućanima uspela da se posvađa. Ipak, da nema samo tu lošu stranu, Mirjana je otkrila u emisiji "Tajne parova" kada je ispričala kroz kakav pakao je prošla sa ćerkom i zaovom, koje misle da je ona spremna da ubije.

- Pre nekoliko godina, za prvomajske praznike, dogodila se nesreća. Suprug i ja smo godinama bili razvedeni, ali smo se dobro slagali. Bio je 2. maj kada sam ja došla u njegovu kuću u kojoj je živeo on na spratu, a u prizemlju moja ćerka. Tada je moj bivši, inače u alkoholisanom stanju, krenuo da pokupi svoju devojku, prodavačicu obližnje pekare, ali je pao niz stepenice. Tačnije, sa osme stepenice, i bio je u komi šest meseci - počela je Mirjana i dodala da se baš u tom trenutku zadesila pored njega i sa komšijama pokušala da mu pomogne.

- Pozvali smo Hitnu pomoć. Kada su mu vadili krv, našli su 3,3 promila alkohola. Molili smo se za njega, ali ništa. Kada se to desilo sa njim, ja sam vikala ćerki: "Aleksandra, dođi, tata ti je pao, umire" i ona je zatekla mene i dva čoveka kraj njega dok je ležao i mislila je da smo se posvađali i da sam ga ja gurnula - kaže Mira.

Ona dodaje da je tada doživela traumu jer je doživela da je se ćerka odrekne.

- Ja sam tog kobnog dana došla u kuću kako bih videla ćerku. Htela sam da joj kažem kako smo sredili dvorište u mojoj kući. Međutim, ćerka, svekrva i zaova su me dočekale na nož i optužile da sam ja gurnula muža. Posvedočile su mi komšije da nisam to uradila. Sa ćerkom ne razgovaram jer me je povredila - rekla je Mira.

Ona je otkrila i da je imala loš brak, ali da je jako sposobna i da je umela da zaradi novac za svoju decu.

- Nikada nisam tražila izdržavanje za decu od supruga, sve sam sama. Ćerka mi je bila najbolji student ekonomije. Držala sam fabriku za kore u Temišvaru, snalazila sam se - ispričala je ona.



