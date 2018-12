OTVORILA DUŠU PRED PAROVIMA: Ćerka me je optužila da sam gurnula supruga! Bio je 6 meseci u komi!

Mirjana Dimitrovski je rešila da otvori dušu i progovori o svojoj najmračnijoj tajni u toku emisije u rijalitiju "Parovi".

-Moj suprug je pao sa osme stepenice 2. maja. On je pijan krenuo sa devojkom, ja sam ga našla. 1. maja, ja i sin smo bili u manastiru u Beočinu i zvali smo ga, ćerka je imala drugaricu iz Lodona u gostima. 2. maja je krenuo pijan po devojku a to je jedna prodavačica koja je bila dosta mlađa od njega, radila je u pekari, mi smo tada bi razvedeni. Kada je pao našli su mu 3,3 promila alkohola, pao je u komu i bio je 6 meseci u komi, molili smo se za njega-

A onda je Mirjana nastavila ovu traumatičnu ispovest:

-Ja sam tog kobnog dana došla u kuću u kojoj u prizemlju moja ćerka živi a bivši suprug na prvom spratu. Htela sam ćerki da kažem šta smo uradili u dvorišu moje kuće. Ćerka, svekrva i zaova su me optužili da sam ja gurnula bivšeg muža. Posvedočile su mi komšije da nisam to uradila. Kada se to desilo sa njim, ja sam vikala: " Aleksandra dođi tata ti je pao, umire" i ona je zatekla mene i dva čoveka kraj mog bivšeg supruga dok je ležao, ona je mislila da smo se mi svađali i da sa ga j agurnula. Sa ćerkom ne razgovaram jer me je povredila-

Iako je imala loš brak, Mirjana je rekla da je bila jako sposobna i da je umela da zaradi novac za svoju decu:

-Nikada nisam tražila izdržavanje za decu od supruga, sve sam sama. Ćerka mi je bila najbolji student ekonomije. Držala sam fabriku za kore u Temišvaru, snalazila sam se-

