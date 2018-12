ĐUBRE NAMAZANO, HOĆEŠ DA ME S.EBEŠ, ZNAM! Baki B3 očajan zbog žene: Hoće da ga ostavi, EVO ZAŠTO!

Baki B3 osamio se u dvorištu vile "Parova", slomljen jer mu se supruga nije javila. Kako se navodi, Bojana je ljuta zbog brojnih scena densera sa drugim ženama iz velelepne vile, te planira da ga ostavi. Iz tog razloga, obratio joj se iz rijalitija rečima:

"Volim te najviše na svetu, mnogo te volim, mnogo, mnogo. Srce moje, znam da je ovo naša pesma, znam da me nikad ne bi ostavila 100 posto. Ti znaš da ja tebe poznajem i ti mene, nijedna riba neće ništa da uništi, ono naše i naš dogovor. Po ovoj pesmi znam, ovo je naša pesma, zato se javi i nemoj da me nerviraš ovde bez veze. Namazano đubre, hoćeš da me s*ebeš, znam. Nemoj da radiš to. Želiš da se igraš sa mnom, a znaš da te volim najviše na svetu, mnogo mi nedostajete", poručio je on supruzi.

