MIKI SIGURAN DA JE ČABARKAPA ALEKSANDRINA I LJUBINA ŽRTVA! Vrela crnka od šoka u krevetu s Lepim Mićom: Daleko mu lepa kuća I SVE ŽIVO! (VIDEO)

Prošlost Aleksandre i Karađorđa Subotića, Ljube Pantović, kao i Davida Dragojevića, već danima intrigira sve zadrugare, ali im i zadaje jake glavabolje, jer niko više i ne zna ko od njih govori istinu.

Miki Đuričić pridružio se Ani Korać i Lepom Mići u hotelskoj sobi u razgovoru baš na tu temu, pa mladoj Ivanjičanki pokušao da objasni ko je Aleksandar Čabarkapa, jer ju je to izuzetno interesovalo.

"To je Ljubin dečko. Kada je ona ušla na 'Farmu' ova mala (Aleksandra) se smuvala sa njim i on joj napravio dete. On je otac deteta. Tata ga oputužuje da im je on zapalio imanje. Ja mislim da je taj Čabarkapa njihova žrtva, a ne oni njegova, poznavajući ih... 'Alo, devojčice, smuvala si se sa tatinim neprijateljem, a maminim dečkom koji ti je napravio dete sa 16 godina!" čudio se pčelar iznova.

"To nema nigde. Majka govori ćerki da se je*e sa Arapima, ona njoj govori da je šmrkala", nadovezao se Mića.

"Ona je toliko glupa, priča kad je bila mala da je volela da napu*ava tatine drugove. Ovaj pričao da ne može da bude sa njom, da ne može da je trpi, a sad mu je divna, najbolja... Druže, pa smeškao si se i gledao Anu", nastavio je dalje Miki.

"Rekla mi je Ljuba da je on otišao u Ameriku, a Aleksandra mu plaćala račune", rekla je Koraćeva za Davida.

"Ne znam šta da kažem. A i ti si našla ko ti se sviđa..." dobacio je Miki Ani.

"Alo, ne da sam se za*ebala! Nisam mislila da se on meni sviđa. Sad kad sam čula sve ovo - daleko mu lepa kuća i sve živo", žustro je odgovorila vrela crnka iz kreveta.

